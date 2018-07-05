Muş’ta altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muş’un içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor Şehrin alt bölgelerindeki 8 ayrı noktada kazı çalışması yapan ekipler, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için özverili bir çalışma sergiliyor

Muş Belediyesinin en büyük projesi olan altyapı projesi hızla ilerliyor. 2014 yerel seçim kampanyası sürecinde vatandaşlara altyapı sorununu gidereceğine dair söz veren Başkan Feyat Asya, uzun uğraşlar sonucu başlattığı projeyi anbean takip ediyor. Hemen hemen her gün çalışma alanlarını gezerek özel bir hassasiyet gösteren Başkan Asya, vatandaşların mağdur olmaması konusunda yetkililere talimat veriyor.

Geçen yıl şehrin birçok noktasında aynı anda başlatılan kazı ve döşeme çalışmaları bu yıl daha programlı bir şekilde yapılıyor. Ekipler, alt bölgelerden yeni hatları döşeyerek şehir merkezine doğru ilerliyor. Son günlerde ağırlıklı olarak Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi mahallelerinde kazı ve döşeme yapan ekipler, 8 ayrı noktada hummalı bir çalışma sergiliyor. İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokakların da üst yapısı hemen yapılarak vatandaşların mağdur olmaması sağlanıyor.

Altyapı projesi ile ilgili genel bilgiler veren Başkan Asya, “İlimiz için hayati önem arz eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl şehrin başlattığımız ve aynı anda birçok yerde yaptığımız çalışmaları bu yıl daha programlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İster istemez bazı aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Ancak her şeye rağmen kararlılıkla projemizi uygulamaya devam ediyoruz. İlimizin en büyük sorununun tamamen ortadan kaldıracağımız için, halkımızın çok daha güzel bir şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir ortamın oluşmasını sağladığımız için sevinçliyiz. Şehrimizin sorunlarını dert ediniyoruz, bunları çözüme kavuştururken huzur buluyoruz. Çünkü biz halkımıza bunları yapacağımızı söyleyerek göreve geldik” dedi.

Başkan Asya, çalışmalar sırasında ister istemez su kesintileri, trafik sorunu, toz duman gibi aksaklıkların yaşandığını belirterek, “Çalışmaların yapıldığı yerlerde itfaiye ekiplerimiz düzenli bir şekilde sulama yapıyor. Takdir edersiniz ki havaların da aşırı sıcaklığından sulanan yerler hemen kuruyor. Ancak bu durumda bile vardiyaları arttırarak vatandaşlarımızın mağduriyetini asgariye indirmek için azami çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde kazı çalışmaları sırasında içme su hatlarında patlaklar meydana geliyor. Bu tür durumlarda ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Ancak ister istemez ana şebekelerde meydana gelen bir sorunun çözümü saatler sürebiliyor. Vatandaşlarımızın su kesintilerinin bir program dahilinde olmadığını bilmelerini isterim. Dolayısıyla bu çalışmalar sırasında halkımızın büyük bir desteğine ihtiyacımız var. Elbirliği ile bu şehri kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.