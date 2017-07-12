Muş’ta altyapı çalışması aralıksız sürüyor

İstasyon Caddesi’nde devam eden kazı çalışmalarının yanı sıra SSK ve Erzurum caddeleri başta olmak üzere 8 bölgede çalışmalar devam ediyor. Kazı ve boru döşeme çalışmaları nedeniyle yolların tek şeride indirildiği caddelerdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı açıklandı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı projesi kapsamında şehrin 8 bölgesinde çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade eden Başkan Feyat Asya, "Sıkıntılı ve meşakkatli bir iş olduğunu bilmemize rağmen vatandaşlarımızın da sabır ve metanet gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu süreçte belki içme suları kesilecek, kanalizasyon patlakları oluşacak. Aynı şekilde cadde ve sokaklarda toz duman olacak, kazılardan dolayı ciddi anlamda tahribatlar meydana gelecek. En nihayetinde altyapısı sonuçlandırılacak bir şehrin inşası için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekmektedir" dedi.

Çalışmaların Yeşilce ve Sütlüce mahallelerinde, Hürriyet, Eski Erzurum caddelerinde ve Karasu Nehri kenarlarında devam ettiğini dile getiren Başkan Asya, "Bunun yanı sıra Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposunu yeniliyoruz. Karşıyaka Mahallesi’nde de yeni bir deponun yapımı için çalışmalar yapılıyor. Bununla beraber şehrin en önemli ve vatandaşların yoğun olduğu İstasyon Caddesi’nde de bugün kazı çalışmasını başlattık. Tabi bu çalışmalar uzun bir süre üzerinde çalışılmış bir projeye göre yapılıyor. Gerekli bütün mühendislik hesapları yapılarak döşeme borularının çapları belirlenmiştir. Bizler de bu süreçte yüklenici firmanın işleyişini kolaylaştırmak ve kangren haline dönüşmüş altyapı sorunundan bir an önce kurtulmak için güzergahlardaki ilerleyişi kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımızdan bu süreçte sabırlı ve metanetli olmalarını dilerim" dedi.

Altyapı projesinin 2 yıl devam edeceğini vurgulayan Başkan Asya, projenin erken bitirilmesi için yüklenici firmanın da tüm imkanlarıyla çalıştığını kaydetti. Asya, "Proje kapsamında Muş’un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı yenilenecek. 100 milyonu aşkın bir maliyeti olan projemizle şehrin bir bütününde 450 kilometrelik bir döşeme yapılacak. Tabi altyapı projeleri nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor. Bu projemiz yüzde 60 doluluk oranıyla 50 yılı aşkın bir süredeki ihtiyacı karşılayacak. Bugüne kadar yapılan altyapı çalışmaları geçici çözümlerle yapılmış olabilir. Ancak uygulamaya başladığımız bu projemizle yer altındaki döşeme hatlarımızın bir haritasını da oluşturmuş olacağız. Şimdiye kadar olası bir yağışta yağmur suyu kanallarının işlev görmediğini ve kanalizasyon patlaklarının sıklaştığını görerek, müdahale etmeye çalışıyorduk. İnşallah bu projemizle bu sorunlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Özellikle su hatlarının yenilenmesi ile yer altındaki su kayıpları artık olmayacak" diye konuştu.