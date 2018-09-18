Muş'ta amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı

Muş'ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunda malzeme dağıtımı yapıldı.

Muş Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi aracılığıyla kentte faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Vali Aziz Yıldırım, Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş ile spor kulüpleri başkanı ile sporcular katıldı. Program, Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş tarafından birer selamlama konuşması yaptılar.

Daha sonrasında bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım ise, “İlimizde amatör spor kulübü olarak yaklaşık 22 aktif kulübümüz var. Biz bu kulüplerimize eşofman, forma, ayakkabı vs. aynı miktarda olmak üzere dağıtımı yapıyoruz. Böylelikle bir miktar üzerlerindeki yükü azaltmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki herkese daha fazla yardım edelim lakin yapamıyoruz. Bu spor kulüplerine amatör denmesinde ki amaç sporun yapılmasında gönüllüğün önde gelmesinden dolayıdır. Yetenekli sporcularımızın iyi yerlere gelmeleri en büyük temennimizdir. Kabiliyetli olan çocuklarımız kendilerini belli etmekle beraber, eğitimlerini de bu yönde sürdürmeyi spor liselerine yahut beden eğitimi ve spor okullarına yönelmektedirler. Tüm sporcu kardeşlerimize bu yolda başarılar diliyorum. Keyifli mücadelelerini inşallah hep birlikte izleriz” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Vali Aziz Yıldırım'a amatör spor kulüplerine katkılarından dolayı Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan tarafından bir plaket hediye edildi.

Daha sonra Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulüp başkanlarına ve sporculara malzemelerini dağıttı. Program sporcular ve kulüp başkanları ile Vali Aziz Yıldırım'ın hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.