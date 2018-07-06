Muş’ta arpa hasadı verimli başladı

Muş Ovası’nda hasadına başlanan arpada, düzenli yağışlar nedeniyle rekoltesinde geçen yıla göre artış bekleniyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Muş Ovası’nın bölge ve Türkiye için önemli bir hububat merkezi olduğunu ve ovada arpa hasadına başlandığını söyledi. Bu yıl ilkbahar aylarının sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle buğday ve arpada artış beklediklerini dile getiren Aydın, “Geçen sene dönümüne 230 kilogram olan alınan arpadan bu yıl en az 300 kilogram, 216 kilogram olan buğdaydan da 300 kilogram olacağını tahmin ediyoruz. İlimiz en büyük üretim alanı zaten buğday ve arpadan oluşmaktadır. Bu yıl 130 bin hektar alanda ekim gerçekleşmiştir. İnşallah ülkemizin gıda güvencesini sağlama anlamında önemli katkımız olacaktır. Saman veriminde de yüzde 100 artış bekliyoruz” dedi.

Çiftçiye Bakanlığın belirlediği bir politika çerçevesinde mazot ve gübre desteği verildiğini hatırlatan Aydın, “Çiftçimizin aldığı mazotun yüzde 50’sini biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise, geçen senelere oranla verimde yüzde 80-90 civarında bir artış olduğunu belirterek, “Bölge halkının en önemli geçim kaynağının tarım olması, dolayısıysa çiftçimizin yüzünü güldürdü. Çünkü bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz geçen yıllara göre çok verimli bir ürün elde etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık bin biçer ilimize gelmiş ve şu anda merkez, Malazgirt, Bulanık, Hasköy ve Korkut ilçelerimizde arpa hasadına başlandı. Ancak girdi maliyetler biraz pahalı olduğu için çiftçinin karı aynıdır. Geçen sene bu mevsimde mazot 3 lira 50 kuruş iken, bu yıl 5 lira 80 kuruşa yükselmiştir. Biçerler geçen sene biçtiği fiyattan yüzde 50 artışla hasat yapıyor” şeklinde konuştu.