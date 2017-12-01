Muş’ta asfalt çalışması

Şehrin birçok noktasında altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme yapılırken, çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokakların asfaltlanması sürüyor. Havaların elverişli olmasını fırsat bilerek çalışmalarını hızlandıran Muş Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir şekilde çalışıyor. Muş’un en önemli sorununu tamamen gidermek için başlatılan altyapı çalışmalarından dolayı tahribatların onarımı için bütün ekipler seferber edilmiş durumda. Mevsim şartlarından dolayı koşulların kısıtlı olması çalışmalara engel olsa da cadde ve sokaklardaki tahribatların giderilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı projesi kapsamında kazı ve döşemelerin yapıldığı yolların asfaltlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 5 ayı aşkın bir süredir altyapı çalışmalarının yapıldığını, havaların soğumasıyla kazı ve döşeme çalışmalarının sonlandırıldığını belirten Başkan Asya, “Kış mevsimi öncesi her alanda yaptığımız çalışmaları tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışmalarının yapıldığı bazı bölgeleri geçici olarak onarırken, birçok cadde ve sokağı da yeniliyoruz. İstasyon Caddesi’ndeki içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve parsel bağlantılarının yapılması ile bu caddemizi bir bütün olarak geçici asfalt ile kapladık. Her ne kadar bu süreçte vatandaşlarımız biraz sıkıntı yaşasa da bu çalışmamızla halkımıza rahat bir nefes aldırdık. Aynı şekilde Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerindeki kazı ve döşemelerini de kısa sürede tamamladık. Döşemelerden sonra parsel bağlantıları da yapıldı. Geçtiğimiz hafta asfalt hazırlığı yaptık. Ancak kar yağışı ve havaların bir anda soğuması bu çalışmamıza engel oldu. Bu hafta havaların sıcak olmasını fırsat bilerek yoğun olarak kullanılan Eski Erzurum Caddesi’ni de asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hava koşulları elverişli oldukça asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.