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Muş'ta askeri birlikler dualarla uğurlandı

Suriye’ye gidecek olan askeri birlikler Muş 49.

Suriye'ye gidecek olan askeri birlikler Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda düzenlenen törende, dualarla uğurlandı.


Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında düzenlenen törenle Suriye'ye gidecek olan askeri birlikler dualarla uğurlandı. Düzenlenen törene; Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile görevli diğer rütbeli askerler katıldı. Törende Suriye'ye giden askerler için kurban kesilerek dualar edildi. Vali Yardımcısı Çifçi ve beraberindeki askeri heyet, Suriye'ye görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarılar diledi. Son olarak askerler, Vali Yardımcısı Çifçi ve askeri heyet tarafından uğurlandı.

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