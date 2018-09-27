Muş'ta ayçiçeği hasadı

Muş'ta ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Bulanık ilçesinde ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı. İlçeye bağlı Sultanlı köyünde yaşayan ve yağlık ayçiçeği ekimi yapan İhsan Ballı, hasadın ardından pazar arayışına girdiklerini söyledi. Ekimini yaptıkları yağlık ayçiçeğinin dönüm başına 100 kilogram verim elde ettiğini söyleyen Ballı, bu yıl kuş ve domuzların verdiği zarardan dolayı geçen yıla oranla verimde düşüş yaşandığının altını çizdi. "Ayçiçeğini Adana, Şanlıurfa Gaziantep ve Ordu'daki fabrikalara göndereceğiz” diyen Ballı, “Hasada yeni başladık. Hasadın ardından pazar arayışına başlayacağız. Muş'ta bizden başka çiftçi yağlık ayçiçeği ekimi yapmıyor. Önceki yıllarda bazı çiftçiler tarafından ekim yapılırken pazar bulamadıkları için tamamen bıraktılar. Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. Tonuna 2 bin 500 liradan talep alıyoruz” diye konuştu.