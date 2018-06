Muş’ta Başbakan Yıldırım için hazırlıklar sürüyor

Altyapı çalışmalarının devam ettiği kentte, Başbakan Binali Yıldırım’ın miting yapacağı Belediye Meydanı’nda da belediye ekipleri aralıksız bir şekilde çalışma yapıyor. İstasyon Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan altyapının ardından üst yapı çalışmalarına başlayan ekipler, gece geç saatlere kadar çalışarak miting alanını hazır hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Bir yandan kazı yapan ve elektrik hattı çeken ekipler, bir taraftan da asfaltlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen ve ekiplerle sürekli iletişim halinde olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 24 Haziran’da seçimlerin yapılacağını hatırlatan Başkan Asya, "24 Haziran başkanlık ve milletvekilliği seçimleri çalışmaları çerçevesinde 8 Haziran saat 16.00’da Başbakanımız Binali Yıldırım’ın teşrifleri ile büyük mitingimizi bu meydanda icra edeceğiz. Tabi daha önce başlatmış olduğumuz altyapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmalarımızın son hız devam etmesiyle, seçim kararı alındıktan sonrada Belediye Meydanı’ndan üst geçide kadar olan bölümde altyapısıyla, üstyapısıyla, asfaltıyla, kaldırımlarıyla, aydınlatma direkleriyle bir bütün olarak devam eden çalışmalarımızı miting vesilesiyle biraz daha hızlandırmış bulunmaktayız. İnşallah cuma günü saat 16.00’da bu meydanda Başbakanımızın katılacağı çok coşkulu ve şölen havasında geçecek mitingin hazırlıklarını başlatmış bulunmaktayız. Bizim hedefimiz çarşamba günü öğlene kadar bir bütün olarak bu çalışmalarımızı bitirmiş olmaktır. Şu anda da milletvekili adaylarımızla, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek odalarımızı, kanaat önderlerimizi, esnafımızı, eşrafımızı seçim vesilesiyle yapmış olduğumuz ziyaretlerle birlikte Başbakanımızın mitingine davetlerimizi de sunuyoruz. İnşallah kazasız, belasız, pürüzsüz bir şekilde hem Başbakanımızın memnun olacağı hem Muş halkının memnun olacağı bir miting icra etmiş olacağız" dedi.

Muş’un Başbakan için heyecanla hazır olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Genel hizmetler anlamında hamt ediyoruz ki Başbakanımızdan isteyeceğimiz büyük bir talebimiz kalmadı. Geçen referandum mitinginde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ilimize teşrif ettiğinde eğitim araştırma hastanesinin sözünü vermişti ve bu anlamda proje çalışmaları devam etmektedir. İnşallah bu sene kazmayı vurmuş olacağız. Alparslan II Barajımız şu anda el değiştirdi. Energo-Pro Firması son hız çalışmalarına başlamış, devam etmektedir. Karasu ıslah projesi yine hakeza ilimizin bir bütünü, ovasını ilgilendiren bir proje olduğu için çalışmalarımız bu anlamda devam etmektedir. İnşallah dileğimiz ve temennimiz Başbakanımızın bu mitingde de Muş halkına tıp fakültesi müjdesini vermesi olacaktır" diye konuştu.

Şehrin her noktasında çalışma yapıldığını ifade eden Osman Koç isimli vatandaş ise, "8 Haziran Cuma günü Başbakanımız Binali Yıldırım Muş’a teşrif edecekler. Görüldüğü gibi Belediye Meydanı’nda ve şehrin her nokrasında müthiş bir altyapı çalışması var. Belediye Meydanı’nda büyük bir oluşuma halk olarak hazırız. Büyük bir heyecanla Başbakanımızı bekliyoruz. İnşallah o gün bir an önce gelir, bizlerde Başbakanımızı gururla, onurla karşılar, mutlu bir şekilde uğurlarız. Bunu umut ediyoruz ve düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.