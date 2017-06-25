Muş’ta bayramlaşma töreni

Muş Öğretmenevinde düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın ardından bir konuşma yapan Muş Valisi Seddar Yavuz, bayramların; sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı günlerin olduğunu söyledi. Bugün İslam dünyasındaki koşulların insanların içini acıtmaya ve kalbini yaralamaya devam ettiğini ifade eden Vali Yavuz, “Dua edelim ki artık İslam dünyasında akan kan, gözyaşı son bulsun. Ülkemizi karıştırmak isteyen, küresel güçlerin şebekesi olan FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerinin de artık sonunun gelmesini bu mübarek günde diliyorum. Sizinle beraber zor koşullarda bir arada olduk. Gönül isterdi ki daha olağan koşullarda, olağan bir ortamda valilik yapalım, daha çok çalışma fırsatımız olsun, daha güzel işler yapalım. Ama hepinizin bildiği gibi huzur ve güven olmadan hiçbir işin yapılabilirliği yok, gidilecek bir mesafe de yok. O yüzden Allah’a hamdolsun ki 1 Eylül 2015’ten bugüne baktığımızda gece ile gündüz kadar fark olduğunu bende bizzat yaşadım. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte bu şehirde başta elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha sonra hükümetimiz ve gece gündüz Ankara’da bizi temsil eden ve yorulmadan çalışan milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, sivil toplum kuruşlarımız, bu şehre gönül vermiş herkes büyük emek sarf etti. Geldiğimiz yer küçümsenecek yer değil. Göreceksiniz söz verilen, projelendirilen yatırımlar gerçekleştirildiğinde birkaç yıl içerisinde çok büyük mesafe kat edecek. Doğrusunu isterseniz ben çok şanslı bir yöneticiyim. Allah’a hamdolsun ki 28 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Ben başta Muşlular olmak üzere görev yaptığım bütün yerlerdeki insanlara gerçekten borcum var. Çünkü ben bir adım attıysam onlar bana 10 adım attı. Beni sevdiler, bağırlarına bastılar ve işaret ettiğimiz yere doğru insanlar koştu. Hep beraber bir sinerji oluştu. Bu gerçekten Muş’ta da beni en çok duygulandıran hususlardan bir tanesi oldu. Rabbim, göklerinde merhum Sultan Alparslan’ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu şehri mahcup etmesin. Bu şehir şühedanın koruması altında olan bir şehirdir. Her zaman söylediğim gibi lütfen sizde bunları sık sık tekrar edin. Bu şehir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkarmıştır ve ilahi kelimetullahı Viyana kapılarına kadar götürmüş bir şehirdir. Lütfen kendinizi kutsayın, kendinizi küçük görmeyin” dedi.

“Bu bir veda konuşması değil”

Muş Valiliğinden Ordu Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmanın bir veda konuşması olmadığını, gönül kapılarının sonuna kadar Muşlular için açık olduğunu hatırlatarak, “Ben sizlere veda etmiyorum. Uşak’ta da söylediğim gibi Uşak’ta da veda etmedim. Sadece fiziken bir ayrılık olacak, ama sizin sevinçlerinizle sevinecek, üzüntülerinizle her zaman kahrolacak, sizin bir hemşehriniz olduğumu, bir kardeşiniz olduğumu unutmayın. Elbette benim yaptığım görev vesilesiyle her zaman bir mesafe olması gerekiyor. Çünkü mesafenin olmadığı yerde devletin tarafsızlığı koruması da mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonra artık ben Muş Valisi değilim. Ama sizin kardeşiniz, ağabeyiniz, dostunuz olarak hem kapılarımız hem de gönül kapılarımız size sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, buradaki bayramlaşma töreninin ardından sırasıyla Muş Belediyesi, polisevi, İl Jandarma Komutanlığı, çocuk evleri sitesi ve şehit polis memuru Murat Yılmaz ile şehit polis özel harekat Yücel Kurtoğlu’nun ailelerini ziyaret ederek, bayramlaşma programını sürdürdü.