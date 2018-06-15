Muş’ta bayramlaşma töreni

Ramazan Bayramı dolayısıyla Muş Atatürk Çocuk Parkı’nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene; Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, AK Parti Muş Milletvekili ve 1. Sıra adayı Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Mübarek Ramazanı bitirmiş ve bu sevinçle idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’na kavuşturan Allah’a binlerce kez selam olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Bir kutlama konuşması yapan AK Parti Muş Milletvekili ve 1. Sıra Adayı Mehmet Emin Şimşek’in ardından konuşan Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi ise “Birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı mübarek Ramazan ayını burada noktalamış oluyoruz. Bütün herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.