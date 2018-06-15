Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 12:01

Muş’ta bayramlaşma töreni

Muş’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş’ta bayramlaşma töreni

15 Haziran 2018 12:01


Ramazan Bayramı dolayısıyla Muş Atatürk Çocuk Parkı’nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene; Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, AK Parti Muş Milletvekili ve 1. Sıra adayı Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Mübarek Ramazanı bitirmiş ve bu sevinçle idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’na kavuşturan Allah’a binlerce kez selam olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.


Bir kutlama konuşması yapan AK Parti Muş Milletvekili ve 1. Sıra Adayı Mehmet Emin Şimşek’in ardından konuşan Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi ise “Birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı mübarek Ramazan ayını burada noktalamış oluyoruz. Bütün herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç