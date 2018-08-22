Muş’ta bayramlaşma töreni

Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılamak üzere hizmet üretirken hem nafakalarımızı temin ediyoruz hem de halkımızın hayır duasını alıyoruz” dedi.

Muş Belediyesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Her yıl ‘halk bayramlaşması’ kapsamında başkanlık makamına yapılan ziyaret, bu yıl Muş Belediyesi personel bayramlaşması ile denkleştirildi. Belediye ek hizmet binasında yapılan bayramlaşma törenine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Hak-İş ve Hizmet-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, kamu kurum amirleri ve belediye personelleri katıldı.

Protokol üyelerinin personellerin bayramlarını tek tek tebrik etmesi ile başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş’umuzun kıymetli idarecileri, siyasetçileri ve yöneticilerini bayram vesilesi ile belediyemizde ağırlamaktan onur duydum. Devlet adamlığının yanı sıra gönül insanı olması ile sevdiğimiz valimize bu yılki bayramlaşmayı personellerimizle birlikte yapmayı söylemiştim. Sağ olsun bizleri kırmayıp, bu mutluluğu birlikte yaşamamızı sağladılar. Bu vesile ile bir kez daha bayramınızı tebrik eder, hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Asya, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına önceden ‘Hadem-i Hayrat’ denildiğini hatırlatarak, “Şu anda belediyenin asli görevi de hadem-i hayrattır. Şehrin temizliği, imarını, inşasını, zabıta ve itfaiye işlerini bu bilinçle yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılamak üzere hizmet üretirken hem nafakalarımızı temin ediyoruz hem de halkımızın hayır duasını alıyoruz. Bayram öncesi çalışmalarımız biraz daha yoğun oluyor. Özellikle bayramın sorunsuz bir şekilde geçmesi için ekiplerimiz birkaç gün sabahlamak zorunda kalıyorlar. Bu vesile ile bir kez daha onlara fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerine de değinen Başkan Asya, “Biz, Muş’umuzu, Sultan Alparslan’ın şanı ve şerefi ile taçlanan büyük alimlerimizin ilim ve irfanı ile kemale eren kadim şehir olarak tanıtıyoruz. Bu vesile ile geçmişimizi ve tarihimizi yad etme adına 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız. Son iki yıldır bu etkinlikleri kendi himayelerine alarak kutlu zaferi ulusal ve uluslararası arenaya çıkaran Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın izniyle o gün tüm hemşehrilerimiz ile birlikte Malazgirt ruhunu yaşamak üzere etkinliklerde bulunacağız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak Muş’tan güzel bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile bir kez daha Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerine dikkat çekerek, o gün herkesin aileleri ile birlikte Malazgirt’e gelmesini ve şöleni yaşamasını istedi. Başkan Asya’nın çok güzel çalışmalara imza attığını kaydeden Milletvekili Şimşek, uygulamada olan projelerin tamamlanması ile güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtip, tüm belediye çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Yıldırım ise, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “Bu bayram gününde vatandaşın işini kolaylaştırmak için çalışıyorsunuz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün günlerimiz bayram neşesiyle geçsin. Sizlere ve ailenize mutluluklar diliyorum. Hepimiz, sevdiklerimizle birlikte daha nice bayramlar yaşayalım inşallah. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından personel bayramlaşması sona erdi.