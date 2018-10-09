Muş'ta ‘Bilim ve Sanat' şenliği

Muş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından ‘Her Yerde Herkes İçin Bilim' projesi kapsamında ‘Bilim ve Sanat' şenliği düzenlendi.

TÜBİTAK 4007 ‘Her Yerde Herkes İçin Bilim' projesi kapsamında Muş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Muş Öğretmenevinde düzenlenen şenliğe; Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve TÜBİTAK gözlemcisi olarak Erzurum Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Özdemir ile Atilla Dursun katıldı.

Kurdele kesimiyle açılışı yapılan şenliği gezen katılımcılar, birçok okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek bilgiler aldı.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Taşdemir, atölye çalışmaları kapsamında katılımcı okulların final projelerini şenlikte sergilediğini belirterek, finalden başarıyla çıkan projeleri ödüllendireceklerini söyledi. Taşdemir, “İl finalinde ilkokul ve ortaokuldan 15'er tane olmak üzere toplamda 30 proje sergileniyor. Sergilenen projeler, alanında uzman Muş MEM ARGE elemanlarınca değerlendirildikten sonra, bunlardan ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 3'er proje ödüllendirilecektir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu ise, gerçekleştirilen şenlikte çok güzel projelerin yer aldığını ve başarılı çalışmalara imza atıldığını belirtti.