Muş’ta Bölgesel sertifika dağıtım töreni ve proje pazarı açılışı

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi” programı kapsamında Bitlis, Bingöl, Elazığ ve Muş ilini kapsayan bölgesel sertifika dağıtım töreni ve proje pazarı açılışı yapıldı. Düzenlenen programa; Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı Sürur Kır, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, kadın girişimciler ile çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak saygı duyuruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, girişimci kadın çiftçisi Gülay Öztürk bir konuşma yaptı. Öztürk’ün konuşmasının ardından kürsüye gelerek, katılımcılara hitap eden Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, “Kırsal alanda yaşayan genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, bu saye e kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Koordinasyon ve desteği ile 2015 yılında kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı başlatılmış olup, 2018 yılında da seçilmiş kursal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 29 ilde hayata geçirilmiştir. Belirlenen her bir ilde en az 75 kadın çiftçiye İŞKUR-KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmiş olup, eğitimler Başkanlığımız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Aktif İş Gücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü esas alınarak gerçekleştirilmiştir. İlimiz Varto, Hasköy, Bulanık ve merkez olmak üzere toplamda 200 başvuru gerçekleşmiştir. Başvuruların 752’i eğitime kayıtlı olup, 72 si sertifika almaya hak kazanmıştır. Eğitime katılan girişimci kadın çiftçilerimizin hazırladığı projeler değerlendirilmiş olup, ilk 10 a girenler, proje pazarında sergilenecektir. Bu projeler içerisinden Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş’ tan olmak üzere ilk 3’e girenler açıklanacaktır. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak her türlü girişim her zaman devletimiz tarafından desteklenecektir. Girişimci ruhlarını ortaya koyan tüm kadınlar daha ileriye gittiği zaman toplum olarak da güçleniriz. Bu doğrultuda proje hazırlayan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor ilimizi ülke genelinde temsil edecek kadın girişimcilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Aydın’ın konuşmasının ardından konuşan Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı Sürur Kır ise, “Tarım, toprak ananın en güzel, en nazlı bebeğidir. Bu bebek gece gündüz, yaz kış demez emek ister, fedakârlık ister, sabır ister, sevgi ister, ilgi ister, bilgi ister. İster de ister. Eziyetine, uykusuzluğuna, yorgunluğuna katlanmak her kişinin ve er kişinin karı değildir. Ama verince de öyle bir verir ki bereketi akla hayale sığmaz. Bu bebeği en güzel şekilde büyütmek, beslemek, korumak ve geleceğe hazırlamak ancak kızlarımızın ve analarımızın hüneriyle olacaktır. Toprak anayı ve onun tarım adlı bebeğini gözü kapalı emanet edebileceğimiz tek bir kesim vardır o da sizlersiniz” diye konuştu.

Aydın’ın konuşması sonrasında sertifika dağıtımı ve ödül törenine geçildi. Daha sonrasında program, proje pazarının açılışının yapılmasıyla devam etti.