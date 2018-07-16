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16 Temmuz 2018 11:29

Muş’ta buğday hasadı erken başladı

Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesince 25 bin dekarda ekilen buğdayın hasadına 15 gün erken başlandı.

Muş’ta buğday hasadı erken başladı

16 Temmuz 2018 11:29


Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Nufil Yeşilyurt, bu yıl 25 bin dekarda buğday ekimi yaptıklarını ve şu anda 13 döver biçerle hasada başladıklarını belirtti. Hava koşulları nedeniyle geçen yıllara göre 15 gün erken hasada başladıklarını, verim ve kalite açısından iyi olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, “Verimlerde uzun yılların en yüksek verim seviyesine ulaşacağını ve verimi 450-500 kilo bandında bekliyoruz” dedi.


Ürünlerin gelişiminin hava şartlarının çok normal geçmesinden ötürü olumlu yönde etkilendiğini söyleyen Yeşilyurt, “Buğday verimlerinde uzun yılların en yüksek verim seviyesine ulaşılan bir yıl olacağını bekliyoruz. Gerek işletmemizde, gerekse bölgede verimlerin yüksek olması kaliteye de yansımıştır. Bizim üretimimiz tamamen tohumluk amaçlı yapılmaktadır. Başta bölge çiftçilerimiz olmak üzere genelde İç Anadolu Bölgesinde dağıtımını planlamaktayız. Sertifikalı buğday tohumu yüksek kaliteli ve yüksek çeşitlerdi. Bu nedenle aşırı talep vardı. Sertifikalı tohumlar, modern tesislerimizde hazırlanmaktadır. Dolaysıyla yüzde 25 civarında verim artışı sağlanmaktadır” diye konuştu.




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