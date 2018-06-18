Muş’ta cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Muş Belediye Başkanlığı, yaz sıcaklığının yaşandığı bugünlerde, halkın açık mekânlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları, sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçiyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri dezenfekte ediliyor. Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığından onaylı olan ilaçlar, sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor.

Muş Belediyesi cadde ve sokaklarda yaptığı ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerlerini de belirli aralıklarla dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama, yaz sezonun sonuna kadar kullanılmaya devam edecek.

İlaçlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını yapıyorlar. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışması ile haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini engelliyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Haşerelerden dolayı rahatsız olan vatandaşlarımızın belediyemizin Alo 153 hattını arayarak şikâyetlerini iletmelerini rica ediyoruz. Bize bildirilen şikâyetler doğrultusunda ekiplerimiz soruna anında müdahale edeceklerdir. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.