Muş’ta camiler doldu taştı

Sakal-ı Şerif’in de ziyarete açıldığı camide izdiham yaşandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Muş’ta da İslam dünyasının en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta Hacı Şeref olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolup taştığı Kadir Gecesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlardan kimisi cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.

Camide cemaate Kadir Gecesi’nin önemini anlatan Hacı Şeref Camii İmamı Abdullah Güler, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu söyledi. Güler, "Kadir Gecesi’ni bereketlendiren, şereflendiren, yine Kuran-ı Kerim’dir. Dolayısıyla hem Ramazan ayına Kuran ayı diyoruz, hem de Kadir Gecesi’nin en büyük hikmeti, Kuran-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde nazil olmasıdır. Kadir Gecesi’ni müjdelerle doludur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, mükafatın bu kadar yüksek olması, yine Kuran’ın hürmetine, Kuran’ın büyüklüğüne, Allah’ın kelamı olması hasebiyle Kadir Gecesi’ni de şereflendirmiştir. Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. İhya edeceğimiz bu geceyi Yüce Rabbimizin lütfu ve ikramıyla kılacağımız namazlarımız, hayırlarımız, tövbe ve istiğfarlarımız inşallah bin yıllık yapılacak ibadetlere denktir. Bu gece dua gecesidir. Allah’ın izniyle sabaha kadar buradayız" diye konuştu.

Sakal-ı Şerif izdihamı

Güler’in konuşmasının ardından hafızlar tarafından Türkçe ve Kürtçe mevlid-i şerif okunduktan sonra Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Camideki vatandaşların Sakal-ı Şerif’i görmek için izdihama yol açarken, din görevlileri zaman zaman cemaati uyarmak zorunda kaldı. Sakal-ı Şerif’i ziyaretin ardından tesbih namazına geçildi.