Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 17:19

Muş’ta cazibe merkezleri bilgilendirme toplantısı

Muş’ta cazibe merkezleri bilgilendirme toplantısı

04 Ocak 2017 17:19

MUŞ (İHA) – Muş’ta ’Cazibe Merkezleri Yatırım Destek Programı’nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Seddar Yavuz, kamu kurum amirleri ile iş adamları katıldı.
Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, yatırım, destek ve tanıtım üzerine daha önce Çalıştay yapıldığını hatırlattı. Açıklamasında yatırım teşvik paketinin önemine değinen Vali Yavuz, “Eğer cazibe merkezleri yatırım destek programından da faydalanamaz ve kaçırırsak, korkarım ki Muş bir daha belini doğrultamaz. Çevrelerinizdeki bütün illere siz artık gıpta ile bakar ve burada nüfusu tutamazsınız. O yüzden bu, belki önümüze gelmiş en önemli ve kıymetli şanslardan bir tanesidir. Bunun için bunu iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü başka şansımız yok" dedi.
Verilecek desteklerle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "Usul esaslar belirleniyor, belirli bir ölçek var. Her yatırımı buradan destekleyeceğiz diye bir kural yok. Bir istihdam şartımız var. Tekstil kente başladık ve 3 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. Muş şartlarında tarihi bir rekordur. 6 bin metrekare yeri 3 ayda bitireceğiz deseydik, kimse bize inanmazdı. Çünkü inşaatların 2-3 sene sürdüğü bir şehirde, siz 3 ayda 6 bin metrekare kapalı alan yapabiliyorsunuz. Bu kapsamda bu şehrin neler yapabileceğini de görmüş oluyoruz" diye konuştu.
Program, iş adamlarının birer konuşma yapması ile sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-6
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç