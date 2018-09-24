Muş'ta “Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi” başladı

Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sistemi'nin kurulmasına ilişkin teknik yardım projesi kapsamında Muş'ta bölge illerinin katılımıyla “Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi” verilmeye başlandı.

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği temsilcileri tarafından Muş, Van, Bitlis ve Bingöl illerinin teknik personel ve çiftçilerinin katılımıyla “Çiftlik Danışmanlık Sisteminin” kurulmasına ilişkin teknik yardım projesi kapsamında “Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitimi” verilmeye başlandı. 24-28 Eylül tarihleri arasında bölgede 4 ilde düzenlenecek olan ve ilk ayağı Muş'ta başlatılan eğitime Bitlis, Bingöl ve Van'dan üretici, tarım danışmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olarak yer aldığı projenin, İtalyan Eurecna firmasının liderliğinde Belçikalı Agrer ve Türk danışmanlık şirketi Eduser ortaklığında kurulan konsorsiyum tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Muş'taki bir otelin konferans salonunda başlayan ve 4 gün sürecek olan Çiftlik Danışmanlık Sistemi Bölgesel Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı ve proje koordinatörü Cemre Bahar Özcanlı, “Muş ilindeki bölgesel toplantı ile başlayacak olan bilgilendirme programımız, 11 farklı bölgede yapılacak olan toplantılarla tamamlanacak ve böylelikle 600 kişinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Biliyorsunuz ki tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarım alanlarının korunması ve uygun kullanılması önem kazanmaktadır. Bu sebeple de AB'de çevre, toplum, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularına ilişkin bazı temel kural ve şartlar oluşturulmuş, bu kuralların bizde de geçerlilik kazanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde hâlihazırda bir danışmanlık sistemi mevcuttur. Bu kapsamda, çiftçilerimizin de bu kurallardan haberdar olabilmeleri ve bu kuralları yerine getirebilmeleri amacıyla danışmanlık sistemimizin güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında eğitimler devam etti.