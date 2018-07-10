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10 Temmuz 2018 15:21

Muşta çilek hasadına başlandı

Muş’ta Genç Çiftçi projesi kapsamında kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk çilek hasadı yapıldı.

Muşta çilek hasadına başlandı

10 Temmuz 2018 15:21


Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün destekleri ile Kırköy beldesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 5 dönümlük alanda kurulan çilek bahçesinde bu yıl ilk hasat yapıldı. Çilek tarlasında incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Abdullah Kaydoğdu yaptığı açıklamada, çiftinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kendi arazisinde 7 dönümlük alanda çilek bahçesi kurduğunu söyledi. Şu anda çilek hasadının yapıldığını ifade eden Kaydoğdu, "Çiftçimiz ilk ürününü almaya başladı. Çileğin tarlada kilosunu 5 liradan satıyor. Bu da kendisi için büyük bir gelir kaynağı olmuştur. Bu amaçla Muş’ta her geçen gün çilek ekimi yaygınlaşmaktadır. Şu an 180 adet çilek bahçesi kurulmuştur. Müdürlük olarak bakım, beslenme, teknik destek konusunda çiftçimize yardımcı olmaktayız" dedi.


Genç çiftçi projesinden faydalanan Sevda Güler de, kurduğu çilek bahçesinin ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Devlet desteğiyle 5 dönüm alanda ekim yaptıklarını ve 2 dönümde ise kendi olanaklarını kullanarak ekleme yaptıklarını hatırlatan Güler, "Şu anda ürün toplamaya başladık. Elde ettiğimiz ürünlerimizin satışına başladık. Çilek bahçesi artık bizim geçim kaynağımız oldu. Devletimiz kadınlara çok destek oluyor. Bu anlamda devletimize çok teşekkür ediyorum. Kadınların kendi ayakları üstünde durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Çilek bahçesinde eşine yardımcı olan Yunus Güler ise, "Burada elde edilen çileklerin tadı çok lezzetli. Aroması ve görüntüsü çok güzel. Çileklerimiz çok lezzetli. Tamamen organik ve hormonlu değil. Tarlada kilosunu 5 liradan satıyoruz. Çilek bahçesinin başında kurduğumuz 10 adet güneş paneli marifetiyle elde ettiğimiz elektrikle kuyudan su çekiyoruz ve çilek ekiminin dışında salatalık, domates, biber karpuz gibi ürünleri ekerek, evin sebze ihtiyacını da karşılamış oluyoruz" diye konuştu.




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