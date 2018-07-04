Muş’ta çocuk istismarı olaylarına tepki

Son günlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarına tepki göstermek adına Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendika binasında bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Hak İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, “Ülkemizde son aylar ve günlerde sıklıkla gündeme gelen ‘kayıp çocuklar’ ve ‘çocuk istismarı’ndaki kaygılandıran artış yüreğimizi dağlamakta; çocuklarımızın geleceğine, sosyal dokumuza ve yarınlarımıza dair kaygılarımızı günden güne artırmaktadır. Son haftalarda yeni bir çocuğun kaybolması, cinsel istismara uğraması yahut canice öldürülmesi ya da şiddete maruz kalması vakaları giderek yaygın ve sistematik hale dönüşmekte; vakaların çokluğu endişe verici boyutlara ulaşmaktadır” dedi.

Çocuklara yönelik istismarı nefretle kınadıklarını belirten Kalır, “Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası olarak çocuklara yönelik istismarı nefretle kınıyor, onların fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasını sindiremiyor, çocukların canına kıyan canilerin en ağır ve en hızlı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adaletin gecikmeden tecelli etmesini istiyoruz. Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için gereken önlemlerin alınacağına, fail ile birlikte ihmali bulunanlara gereken cezaların verileceğine inanıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, hiç bir ceza cansız bedeni kör kuyulara terkedilen bir çocuğu geri getirmeyecek, toplum vicdanını rahatlatmayacaktır. Çocuklara yönelik her türlü istismar önlenmelidir. Çocuklarımızın istismar ve ihmalini önlemek hepimizin en temel görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.