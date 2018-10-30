Muş'ta çöp toplama ve geri dönüşüm etkinliği

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, “Çevre Sorunları ve Yönetimi” dersi kapsamında bir farkındalığa imza attılar. Muş Belediyesi meydanında bir ara gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Muş Valiliği önüne kadar kaldırım ve cadde üzerindeki çöpleri topladı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, çöp toplayarak farkındalık oluşturan öğrencilerle burada bir araya gelerek, teşekkür edip, takdir etti. Etkinlik ile ilgili olarak burada açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Sedat Karakaya, “Biz öncelikli amacımız; burada bir farkındalık oluşturarak, özellikle rastgele atılan çöplerin bizlerden kötü bir şekilde çıktığını, dolayısıyla bunun önlenebilir bir şey olduğunu da göstermek amacıyla böylesine bir farkındalık oluşturduk. En iyi temizlik kirletmemektir. Dolayısıyla iyi bir çevre düzeni ve temizliği olması isteniyorsa, öncelikli olarak çevreyi kirletmemek gerekir” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ile öğretmenleri tebrik edip, teşekkürlerini ileten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, “Gerçekten farkındalık oluşturan davranış biçimi ve çok güzel bir davranış. İnşallah bu davranış büyük bir örnek olur. Öğrenci kardeşlerimizin de yapması gereken budur” diye konuştu.