Muş’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı

Olağan Kongresine katılmak için Muş’a gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar sürüyor.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muş programı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Muş Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık 2017 Pazar günü yapılacak olan ’ Olağan Kongresine’ katılmak üzere Muş’a geleceği bildirildi. Tüm Muş halkını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 3 Aralık 2017 Pazar günü karşılamak üzere yeni kapalı spor salonuna davet eden AK Parti heyeti, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muş’a yeni müjdeler vermesini bekliyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, göreve geldiği 2,5 aylık süre içerisinde merkez ilçe dahil 6 ilçenin kongrelerini yaptıklarını kaydetti. Kongre yapılan bütün illerde, ilçelerde, merkez ilçelerde, birlik ve beraberlik içerisinde, sağduyulu bir şekilde her ile yakışır bir şekilde kongrelerin yapılıp ve bitirildiğini ifade eden Yaktı, "3 Aralık’ta da Allah izin verirse il kongremizi yapacağız. Partilerin tüzüğüne göre bilhassa AK Parti’nin tüzüğüne göre önce belde teşkilatları, sonra ilçe kongreleri ve daha sonra il kongreleri yapılıyor. Bu da bittikten sonra genel kongre yapılacaktır. Biz de bu tüzüğe uygun olarak kongrelerimizi bitirip önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize gelecek olması, bizim kongremize ayrı bir önem arz etmektedir. Muş halkıyla birlikte Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde, Muş’umuza yakışır bir şekilde karşılamamız gerekir. 3 Aralık’ta tüm halkımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya davet ediyorum" dedi.

Muş Belediyesinin çalışmalarına değinen Belediye Başkanı Feyat Asya da, aralık ayında olunmasına rağmen altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra soğuk havada asfaltlama çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

’Durmak yok yola devam’ sevdasıyla çok güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "2 gün sonra Muş’umuza reisi cumhurumuz geliyor. Bunu önemseyeceğiz. İnşallah o günü Muş’a artı bir şey daha katma gayretiyle bir şey elde edebilir miyiz beklentisi içerisinde olacağız. Biz Muşlu olarak şunu da istiyoruz dersek o gün orada, deyiş şeklimiz güçlü olursa inşallah onu da elde edeceğiz. Referandum öncesi 5 Mart’taki o heyecanlı, soğuk, o kış gününe rağmen sergilenen güzel karşılama unutulmuyor. O karşılamada başkanımızın bize verdiği iki söz vardı, hamdolsun ikisi de değer buldu ve yerine getirildi. Birisi eğitim araştırma hastanesiydi. Bu hastane için en az 150 dönümlük bir arsa lazım ve uygun bir yerde olması lazım. Belli başlı alanları sunduk, yalnız yeterli gelmedi. Kapsamlı bir sağlık kompleksi için eğitim araştırma, kadın doğum ve çocuk, ağız ve diş sağlığı, diğer üniteler ve rektörlüğün sağlıkla ilgili talebi için inşallah 150-200 dönümlük bir alan oluşturacağız. Bu çalışmayı en geç bir ay içerisinde bitirerek 2018 yatırım programına almayı hedefliyoruz. Projeleri bitirip bahar ayında yapım ihalesiyle birlikte bir an önce çalışmayı başlatacağız. İkinci talebimiz ise veteriner ve ziraat fakültesi. Bunlar bizde olmazsa bu işin bir ayağı eksik kalır dedik ve Başbakanımız sağ olsun o gün rektörümüzle, belediye başkanımızla, valimizle birlikte YÖK Başkanını arayarak bölümlerin müjdesini bize verdi. Bu kapsamda Muş’umuzun üniversitesine 4 tane yeni fakülte katmış olduk" diye konuştu.

Basın toplantısı, Muş Öğretmenevi önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.