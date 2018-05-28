Muş’ta devlet desteğiyle 200 çilek bahçesi kuruldu

2018 yılı içerisinde sebzecilik geliştirme projesi kapsamında 200 çiftçiye devlet destekli olmak üzere 200 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Verilere Şube Müdürü Sami Aykan, 2018 yılı içerisinde kentte sebzecilik geliştirme projesi kapsamında çilek ürününün yaygınlaştırılması çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

"Göçün önüne geçmek için önemli bir projeyi hayata geçirdik"

Yaklaşık 200 çiftçiye 200 dekar alanda çilek bahçesini oluşturduklarını dile getiren Aykan, "1,5 aydır süren çalışmalar çerçevesinde teknik personellerimiz tarafından çileğin teknik olarak bakım ve sulama usulleri konusunda çiftçilerimize bilgi verildi. İlk etapta toprağı işleyen teknik personeller, damla sulama usulüyle ilgili bahçeler oluşturdular. Muş’ta alternatif ürün arayışları çerçevesinde başlatılan çalışmalar neticesinde çileğin ilimize uyumlu olmasından dolayı böyle bir proje, İl Özel İdaresi kaynaklı şeklinde yürütülmektedir. Bu kapsamda çiftçinin hiçbir masrafı olmadan tamamen devlet destekli yapılan projedir. İlimizde göçün önüne geçmek için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Şeker oranı yüksek, aroması güzel çileklerin yetiştirilmesinden dolayı her geçen yıl ilgi artarak devam ediyor" dedi.

Sungu Beldesinde genç çiftçi projesi kapsamında devletin verdiği hibe desteği ile 5 dekar alanda çilek bahçesi oluşturduklarını belirten çiftçilerden Seyfettin Muyan ise, "Yaklaşık 25 bin fide dikimini gerçekleştireceğiz. Biz buraya hayvan gübresi döktük. Bu nedenle tamamen çileklerimiz organik ve tamamen doğal ürün olarak yetişecek. Burada devletimizin katkısı çok büyük kim çalışmak istiyorsa devletimiz katkı sağlıyor. Bu yıl ilk etapta 2 ton ürün bekliyoruz, seneye ise buradan 22 ton ürün almayı hedefliyoruz" diye konuştu.