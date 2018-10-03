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Muş'ta ‘Duman-6' operasyonu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sigara kaçakçılarına yönelik ‘Duman-6’ operasyonu yapıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sigara kaçakçılarına yönelik ‘Duman-6' operasyonu yapıldı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Duman-6 operasyonu kapsamında il merkezinde 10 ayrı iş yerinde arala yapıldı. Aramda, 978 paket kaçak sigara, 661 paket belgesiz satılan bandrollü sigara, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 2 adet şarjör ve 22 adet fişek ele geçirilirken, 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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