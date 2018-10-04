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Muş'ta Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.


3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Muş İl Sağlık Müdürlüğünce yürüyüş etkinliği düzenlendi. Muş Belediyesi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe; İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesinde toplanan grup adına basın metnini okuyan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Seyfettin Söylemez, “1991 yılından bu yana her yıl ekim ayının ilk haftası, Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkeler bunu farklı günlerde belirleyebilmektedir. Dünya Yürüyüş Günü, gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi amaçlamaktadır” dedi.


Söylemez'in konuşmasının ardından Muş Belediyesi Meydanı'ndan start alan yürüyüş, Muş Valiliği önüne kadar sürdü. Burada son bulan yürüyüşün ardından, grup sessiz bir şekilde dağıldı.

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