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Muş'ta “Ecza dolabı olmayan okul kalmasın” projesi

Muş’un Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından başlatılan “Ecza dolabı olmayan okul kalmasın” projesi ile ihtiyaç sahibi okullara ecza dolabı ulaştırılıyor.

Muş'un Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından başlatılan “Ecza dolabı olmayan okul kalmasın” projesi ile ihtiyaç sahibi okullara ecza dolabı ulaştırılıyor.


Hasköy ilçe merkezi ve köy okullarında ecza dolabı ile ilkyardım uygulamalarında eksikliğin bulunmasından ötürü Hasköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından “Ecza dolabı olmayan okul kalmasın” projesi başlatıldı. Başlatılan proje kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde bulunan toplamda 33 okula ecza dolabı dağıtılarak, ilkyardım eğitimleri verildi. Sürdürdükleri projeye destek sağlayanlara teşekkürlerini sunan Toplum Sağlığı Merkezi proje ekibi, öğrenci ve öğretmenlere ilk yardım eğitimi vermek, okullara ecza dolabı ve ilkyardım malzemeleri dağıtmanın projelerinin amacı olduğunu söyledi.

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