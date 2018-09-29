Muş'ta eğitim yatırımları devam ediyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim ve öğretim alabilmesi için sürdürülen eğitim yatırımları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, 93 okuldan ihalesi yapılan 38 tanesinden 25'inin bitmek üzere olduğunu söyledi. Müdür İlci, “Eğitim yatırımları ilimizde hızla devam etmektedir. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilimizde 93 tane okulumuz yapım programına girdi. Bu 93 tane okulumuzdan şu anda 38 tanesi ihale edilmiş durumda. 38 tane ihale ettiğimiz işten ise 25 tanesi bitmek üzere. Bu okullarımız tamamlandığında, ilimizde tamamen 2019 eğitim öğretim yılında normal eğitime geçeceğiz. Normal eğitim vesilesiyle ilimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 25'e kadar, 20'ye kadar düşmüş olacak. Bu da Türkiye ortalamasını yakalayacak. Çocuklarımızın rahat, temiz ve sağlıklı eğitim ve öğretim ortamlarında eğitim alması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Ben inanıyorum ki Muş ilimizde artık eski, dökülmüş okul görmeyeceğiz. Böyle modern eğitim kurumları ile modern teknoloji ile donatılmış eğitim kurumlarımız olacak. Bu eğitim kurumlarımız sayesinde, ilimizin eğitim niteliği ve kalitesi her geçen gün daha da nitelikli hale gelecektir” dedi.