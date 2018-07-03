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03 Temmuz 2018 15:11

Muş’ta ekili vaziyette 116 kök kenevir ele geçirildi

Muş’un Korkut ilçesinde bir şahsa ait evin bahçesinde ekili vaziyette ele geçirilen 116 kök kenevir bitkisi imha edildi.

Muş’ta ekili vaziyette 116 kök kenevir ele geçirildi

03 Temmuz 2018 15:11


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde ikamet eden bir şahsa ait evin bahçesinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, ekili vaziyette 116 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, imha edildi. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.




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