Muş’ta elektrik arızaları uzaktan kumandayla giderilecek

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, bölgede ilkleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bundan böyle elektrik arızalarının uzaktan kumandayla giderileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Eşref Şentürk, teknolojiyi çalışma alanına taşıdıklarını belirterek, “Artık arızaları uzaktan kumanda ile gidermek mümkün. Bilindiği gibi bu bölgede, kış aylarında aylarca yollar kapalı olabiliyor. Bu bölgede arıza meydana geldiğinde de zamanında arızaları gideremiyoruz. Bu nedenle artık bu bölgede çıkacak arızalara uzaktan kumanda ile müdahale edebileceğiz. Bu da bizlere hem büyük kolaylık sağlayacak hem de zamandan önemli miktarda tasarruf etmiş olacağız. Bu uygulamayı bölgede ve Muş’ta ilk kez gerçekleştirdik” dedi.

"Sayaçlar merkezden okunuyor"

Eşref Şentürk, artık elektrik sayaçlarını uzaktan kumanda ile merkezden okuyabildiklerini ifade ederek, “Personel göndermeden, merkezden uzaktan kumanda ile işletmenin ne kadar elektrik sarf ettiğini okuyabiliyor, gerektiğinde yine uzaktan kumanda ile elektriği kesebiliyoruz. Bu uygulama Muş’ta olduğu gibi bölgede de ilk kez bizim tarafımızdan yapıldı. Bunun maliyeti de oldukça pahalı. Bizde, oldukça kaliteli elemanlar var. Personelimiz özveri ile çalışıyor” diye konuştu.

Bulanık ilçesinde günde 21 defa elektriğin kesintiye uğradığı vakitler olduğunu da hatırlatan Eşref Şentürk, “Şimdi bu elektrik kesintileri yok denecek kadardır. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçildi. Herkes eşit şekilde faturasını ödüyor. Kim ne kadar elektrik tüketirse o kadar fatura gelir, artı eksisi olmaz. Hedefimiz, Muş’un ilçelerindeki elektrik hizmetini dört dörtlük yürütebilmektir. Halka hizmetti kendimize esas aldık. Halkın memnuniyetini kazanmak için ekiplerimiz Muş ve ilçelerinde 7/24 saat hizmet veriyor” şeklinde konuştu.