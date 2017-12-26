Muş’ta EMITT-2018 toplantısı

EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Taner Güngör, DAKA İl Koordinatörü Fuat Özkan ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan katıldı. Toplantıda, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım planlaması yapılarak, yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuarda, Muş’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel marka ürünleri de tanıtılacak. Muş’un tanıtımına ve kültürel çalışmalarına bu yıl da ağırlık vereceklerini ifade den Vali Aziz Yıldırım, İstanbul’da düzenlenecek EMİTT Fuarıyla ilgili hazırlıkların yürütüldüğünü, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Vali Yıldırım, fuarın, ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesi, sahip olduğumuz turizm değerlerinin tanıtılması, pazar ülkelerinin yanı sıra potansiyel pazar ülkelerden de pay alınması, ülkemizin uluslararası turizm trafiğinin yönlendirildiği bir merkez haline getirilmesi ve iç pazarın harekete geçirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.