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15 Mayıs 2018 13:55

Muş’ta engelli öğrenci yararına kermes

Muş’taki Vali Adil Yazar İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler ve öğretmenler, okullarındaki engelli öğrenciye akülü sandalye alabilmek için kermes düzenlediler.

Muş’ta engelli öğrenci yararına kermes

15 Mayıs 2018 13:55


Vali Adil Yazar İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri, okullarında eğitim öğretimini sürdüren engelli öğrenci yararına kermes düzenlendiler. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste elde edilecek gelirle engelli öğrenciye akülü sandalye alımı yapacaklarını ifade eden okul öğretmenlerinden Başak Kurt, “Bugün okulumuzda anlamlı bir etkinliğe imza attık. Okulumuzda eğitim öğretim gören bir öğrencimiz, her gün ablasının sırtında okula gelip gitmekteydi. Bizde okul idaresi, öğretmen arkadaşlarımız ve sevgili öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinliği düzenleme kararı alarak, kermeste elde edilen gelirle engelli öğrencimize bir akülü sandalye alırız diye düşündük. Aldığımız karar sonucunda da bugün okulumuzun bahçesinde yoğun bir katılımla engelli öğrencimizin yararına kermes etkinliği düzenledik. Yoğun ve güzel bir kermes oldu. Kermeste emeği geçen tüm arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve buraya kadar gelip kermese katılan öğrenci velilerimize teşekkür ederiz” dedi.




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