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03 Aralık 2017 09:01

Muş’ta engellilerin bowling heyecanı

Muş’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler bowling oynama heyecanı yaşadı.

Muş’ta engellilerin bowling heyecanı

03 Aralık 2017 09:01


Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu yönetimi tarafından engellilere yönelik bowling etkinliği düzenlendi. Beyrut Bowling Salonunda düzenlenen turnuvaya okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler katıldı. Turnuvaya katılan bazı engelliler ilk defa bowling oynama ve yarışma heyecanını yaşadı. Etkinlikle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Serdar Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli öğrenciler için bowling etkiliği düzenlediklerini söyledi. Serdar Koç, "Hafta boyunca engellilere yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Bu çocuklar, bizlerin çocukları. Onların da desteğe, yaşamaya ve ilgiye ihtiyacı var. Biz de elimizden geldiğince çocuklarımıza destek olacağız" dedi.


Etkinlik, engelli öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi.




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