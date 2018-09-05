Muş’ta eylül ayı belediye meclisi grup toplantısı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) meclis üyeleri, eylül ayı meclis toplantısı öncesi bir araya geldi. İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti’deki tüzük değişikliğinin ardından ilk grup toplantısına başkanlık yaptı. Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Partili meclis üyelerinin bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Yaktı, “Partimizin 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 6. Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belediyelerin ve il genel meclislerinin grup toplantısını il başkanı başkanlığında gerçekleştirilmesi yönünde tüzük değişikliği yapılmıştır. Bu vesile ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin politikaları çerçevesinde bu toplantılarımızı icra edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son 5 yıl içerisinde belediyemizin çok güzel işler yaptığını müşahede ediyoruz. Gecikmeli de olsa son iki yıldır yürütülen alt yapı projesi ile önemli bir çalışmaya imza atılmıştır. Bu projenin altına hepimiz elimizi gövdemizi koymuşuz. İnşallah yüzümüzün akıyla bunun üstesinden de çıkacağız. Tabi ki bu süre içerisinde insanlarımız olumsuz etkilenebiliyor. Gerek su kesintileri ile gerekse yolların kazılıp yeniden yapılması ile bazı zorluklarla karşılaşılabiliyor. Bunlar gerçekten kolay işler değil. Ancak çalışmaların hızlandırılması ve amacına ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Son beş yıl içinde yeşil alan kapasitelerinin ciddi anlamda arttırıldığını kaydeden Başkan Yaktı, “Lale Vadisi Parkı, Ahmed-i Hani Parkı birinci ve ikinci etap parkları ile mahalle aralarında yapılan birçok oyun ve dinlenme alanlarının halkımızın istifade ettiği alternatif alanlar olduğunu görüyoruz. İnsanlarımıza çok güzel hizmetlerin yapıldığının farkındayız. Ancak daha fazlasını sunmak için çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız bu hizmetleri gördükçe memnun olacak ve bunun karşılığını illa verecektir. Dolayısıyla mevcut işlerin bir an önce tamamlanması için ne gerekiyorsa yapmamız lazım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, bugüne kadar parti teşkilatı ile tam bir uyum ve işbirliği içinde hareket etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Tüzük değişikliğinden öncede grup toplantılarımızı il başkanlarımız ve yönetimini davet ederek gerçekleştiriyorduk. Çünkü bu durum bizi hep güçlü kıldı. ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ diyerek kararlarımızı istişare ederek alıyorduk. Dolayısıyla tüzük değişikliğinin yapılması ile bizim bugüne kadar normal yaptığımız işleyişimiz daha resmi bir hal almış oldu. İl başkanımız, mensubu olduğumuz partinin kendi yerelimizdeki en üst makamıdır. Bu toplantılarımıza da başkanlık etmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız kararlarla ilimizi daha da iyi bir seviyeye ulaştıracağız. Bugüne kadar meclis üyesi arkadaşlarımız ile çok güzel işler yaptık. Aldığımız kararlarda vicdanen rahat olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yanlışımız da olsa, bunun birilerine menfaat sağlanması yönünde olmaması hasebiyle rahatız. Yapılan yanlışların fark edilerek telafi etmekten de geri kalmadık. Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmamız ilimize yaptığımız hizmetlere yansımıştır. Bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eylül ayı meclisinde görüşülecek konuların değerlendirmesine geçildi.