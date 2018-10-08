Muş'ta FETÖ'den 1 tutuklama

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında Astra marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 31 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.