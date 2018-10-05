Muş'ta “Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor” forumu

Avrupa Birliği'nin ‘Kültürel Miras Yılı' kutlamaları çerçevesinde Muş'ta “Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor” gençlik forumu düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen ve Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliğinde yapılan foruma; ünlü yönetmen ve oyuncular ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce gencin yanı sıra Muş Valisi Aziz Yıldırım, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversite personelleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kültürlerin kopyalanamayan, taklit edilemeyen özgün değerler olduğunu belirterek, “Biz aslında burada yapmış olduğumuz bu etkinlikle kopyalanamayan, taklit edilemeyen değerlerimizi, kültürlerimizi, yine kopyalanamayan, taklit edilemeyen başka değerlerle, kültürlerle mukayese etme imkanına sahip oluyoruz” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, Muş ve etrafında biraz gezinti yapma fırsatı bulduğunu belirterek, “Çok güzel bir gün geçirdik. Ziyaret etmemiz gereken yerleri öneren herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok muhteşemdi. Avrupa Delegasyonu 10 yıldır buna benzer gençlik forumları düzenlemeye devam ediyor. Ancak biz bu organizasyonda sadece öğrencilerle değil, hayatın tüm alanında gençlerle ilk kez bu şekilde birlikte hareket edip, bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım da, kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğunu söyleyerek, “İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Toplumlar için kendi kültürel mirasları, ulusal kimliklerinin tanımlayıcı öğeleri olarak görülmektedir. Kültürel mirasların korunması, bir nevi ulusal kimliklerin korunması ile eşdeğerdir. Hatta toplumlar bu değerleri kendi kültür mirasları olarak sahiplenebilmek için bu öğelerin kökeni üzerine bilimsel araştırma faaliyetlerine girişmişlerdir. Şüphesiz bu sahipleniş oldukça önemlidir, çünkü bu alana yönelik çalışmaların artmasına, bu değerlerden unutulmaya yüz tutanların ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra gençlik forumu; ünlü isimler Kel Hasan Efendi Kavuğu (Dümbüllü Kavuğu) Mirasçısı Oyuncu Rasim Öztekin, Muşlu sahne sanatçısı Veysel Diker, Yönetmen Yüksel Aksu ve yönetmen Jale İncekol, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunmasıyla sürdü.

Ayrıca program, kültürel mirasın korunmasının neden önemli olduğunun tartışılmasıyla devam etti.

Program, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde akşam saat 18.00'da başlayacak olan “Evrencan ve Uzaylılar” konseri ile sona erecek.