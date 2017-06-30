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30 Haziran 2017 13:10

Muş’ta göçük: 1 yaralı

Muş’ta yapımı devam eden inşaatta meydana gelen göçükten dolayı devrilen kayanın altında kalan bir işçi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Muş’ta göçük: 1 yaralı

30 Haziran 2017 13:10


Alınan bilgilere göre, inşaatta çalışan Maşallah Ekici isimli işçi, üzerinde bulunduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten toprakla birlikte yuvarlandı. Göçük sonucu oluşan 1 metrelik çukura düşen ve beline kadar toprağa gömülen Maşallah Ekici, dev bir kayanın altında mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, ilk olarak çukurun üzerindeki kayayı sabitledikten sonra işçiyi kurtarma çalışmasına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından göçükten çıkartılan Maşallah Ekici, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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