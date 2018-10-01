Muş'ta “Güvenli Mahallem” projesi

Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların güvenlik hizmetlerine yönelik beklentilerinin belirlenmesi, toplumsal önceliklerin takip edilebilmesi, huzur ve güvenliğinin temini, suça karışan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahısların topluma kazandırılması amacıyla güvenli bir Muş için 2018 yılında polis sorumluluk bölgesinde bulunan 19 mahallede “Güvenli Mahallem” projesi hayata geçirilmişti. Proje kapsamında mahallelerde meydana gelen suç türleri, suç sayıları, mahallelerin fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak, Muş Emniyet Müdürlüğünde 24 saat esasına göre görevli 19 rütbeli personel, “Güvenli Mahalle Koordinasyon Görevlisi” olarak belirlenmiş, görevliler sorumlu bulundukları mahallelerdeki muhtarlar başta olmak üzere imam, esnaf, kanaat önderi ve önde gelen diğer şahıslarla düzenli olarak görüşmekte, tespit edilen eksiklik ve talepler raporlanarak çözüm arayışları sürdürülmektedir.

Güvenli Mahallem projesi kapsamında il merkezinde bulunan mahalle muhtarları ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın başkanlığında toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları, meydana gelen suç sayı ve çeşitleri ile proje kapsamında yapılan faaliyetler hususunda bilgilendirilerek, mahallelerin problem ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.