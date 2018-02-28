Muş’ta "Güvenli Okul" projesi

Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Narkotik Şube, Terörle Mücadele Şube ve Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve okul çevrelerinde uyuşturucuya karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Muş İMKB Anadolu Lisesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, çocukların uyuşturucudan ve çevresel faktörlerden nasıl uzak tutulması ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Burada velilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Çocuk Şube Bürolar Amiri Muzaffer Şahbaz, çocukların güvenliliğinin aileler için de güvenlik güçleri için de son derece önemli olduğunu söyledi. Çocukların karıştığı tüm suçlarla ilgili tüm adli süreci kendilerinin takip ettiğini ifade eden Şahbaz, "Çocuğunuzun başına herhangi bir olay geldiğinde veya okulunuzda herhangi bir olay meydana geldiğinde devam eden bir konu ise ilk olarak 155’i aramanız, şayet takibi gereken bir konu ise okullarda görevlendirdiğimiz güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile irtibata geçin. Genelde okullarımızdan aldığımız şikayetler; okul çevresinde yabancı şahısların olması, büfelerde, internet cafelerde çocukların suça maruz kalması ya da suç işlemeye elverişli ortamlarda bulunması. Bunlarla ilgilide biz Çocuk Şube Müdürlüğü olarak ekiplerimizle denetimlerimizi yapıyoruz. Sizden isteğimiz; bu tür durumlarla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçin ve ortak hareket edelim" ifadelerini kullandı.

Programa veliler ve öğretmenler katılırken, seminer soru-cevap kısmının ardından sona erdi.