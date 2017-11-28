Muş’ta ‘Halk Buluşmaları’ toplantısı

‘Halk Buluşmaları’ kapsamında gerçekleştirilen toplantının bu haftaki durağı Sunay Mahallesi oldu. Muş Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Sunay Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlara görev süresi içerisinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları anlattı. Katılımcıları selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Başkan Asya, istişare etmeyi en önem verdikleri konu olarak belirlediklerini ve bugüne kadar bu geleneği sürdürmeyi başardıklarını söyledi.

Sürekli vatandaşla iç içe olduklarını kaydeden Başkan Asya, “Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında her yolu kullanıyoruz. Malumunuz iki ayı aşkın bir süredir ‘Halk Buluşmaları’ kapsamında mahallelerimizde toplantılar düzenliyor ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geliyoruz. Bugün de sizlerin misafiri olarak, yaptıklarımızın hesabını vermek üzere karşınızdayız. İlk gün söylediğimiz gibi halkımıza hizmet etmek için bu yola çıktık. Makam, mevkii ve koltuk sevdalısı olarak değil, hizmetkarlık yapmak için bu görevi üstlendik. 3,5 yılı geride bıraktığımız bu süre içerisinde sürekli toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen göstererek, ilimizin kalkınması ve gelişmesi noktasında ortak aklı esas aldık” dedi.

Ortak aklı esas alarak plan ve programlar yaptıklarını belirten Başkan Feyat Asya, bu süre içerisinde ihtiyaç duyulan birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturmayı başardıklarını vurgulayarak, Muş için hayati önem arz eden projeleri de başlattıklarını söyledi.

“Altyapı projesini başlatarak Muş’un geleceğini kurtarıyoruz”

Muş’un içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattının tamamını yenilemeye başladıklarını ifade eden Başkan Asya, “İlimizin en büyük sorunu olan altyapı projesini söz verdiğimiz gibi başlattık. Bencillik yapmadan şahsi bir hesap yapamadan tereddütsüz bu işe girdik. Bu çalışma sezonunda başlatılan kazı ve döşemelerle iyi bir ilerleme kat ettik. Bu süreçte çalışmalardan kaynaklı ortaya çıkan kötü görüntüler ve tahribatlar her ne kadar bizi yıpratsa da Muş’un geleceğini kurtaracağımız için bunlara göğüs gerdik. Sizlerin desteği ile bu projemizi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak, ilimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen tahribatları geçici çözümlerle onardık. Aynı şekilde kazı ve döşemeleri tamamlanan ana güzergahların asfaltlarını yaptık. Gelecek yıl geçici olarak yaptığımız cadde ve sokakları bir bütün olarak yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Yeşil alan konusundaki eksikliklerimizi gideriyoruz”

Yeşil alan oluşturma noktasında ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başkan Asya, “Görevi devraldığımızda ilimizin yeşil alan kapasitesi 43 bin metrekare alandı. Ancak yapılaşmanın yoğun olarak yaşandığı ilimizde bunun yetersiz olduğunu ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi için harekete geçtik. Sonuç olarak Ahmed-i Hani, Karni Deresi, Şeyh Şükrü Efendi, Köse Hoca, Zeki Ökmen, Vali Feridun Gültekin, Müftü Mehmet Çağlayan gibi birçok park ve mesire alanını kısa sürede halkımızın hizmetine sunduk. Atatürk Orman Çiftliği’nin bulunduğu alanda yapacağımız 2023 Hatıra Ormanı Projesi ve fidanlık mevkiinde yapacağımız Kültür Park projelerini de ihale ederek çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın beton yığınlarında hapsolmaması için şehir merkezinde bir kent meydanı oluşturmak için çalışmalar yaptık. Muş Devlet Hastanesinin yeni binasına taşınması ile eski binanın alanında bu projemizi yapmak için girişimlerde bulunduk. Şükürler olsun ki tahsis işlemleri tamamlandı ve yıkım çalışmalarına başladık. Bu kışın hazırlayacağımız projemizi Allah’ın izniyle gelecek yıl uygulamaya başlayacağız. Bu çalışmaların sonucunda yeşil alan kapasitemizi 300 bin metrekarenin üzerine çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Vahşi depolama sistemine son verdik”

Çöp alanının Muş için kötü bir imaj olduğunu belirten Başkan Asya, yapılan çalışmalar neticesinde vahşi depolama sistemine son verdiklerini söyleyerek, “Muş-Bitlis karayolu üzerinde ve Ahmed-i Hani Parkının arka tarafında belediyemize tahsis edilen boş alandaki çöp depolamasına son verdik. Katı Atık Belediyeler Birliğimizin kararı ile Korkut’un Kümbet köyünde tesisimizi kurana kadar atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine naklediyoruz. Katı atık aktarma istasyonunu kurduk. Sıkıştırma ve nakil araçları ile katı atıkları Bitlis’e göndermeye başladık. İnşallah mevcut çöp alanını da en kısa sürede ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bilgi Evleri projesi kapsamında iki tesisi hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, “Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın istihdamını sağlayacak olan kurslar ve etkinlikler düzenlemek için iki mahallemizde bilgi evlerini kurduk. Şu an toplantı yaptığımız bu tesiste öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ve düzenlenecek etkinliklere katılabileceği bir ortam oluşturuldu. İki tane bilgi evinin ihalesini yaptık. Mevcut bilgi evlerimizin açılışına teşrif eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bir bilgi evini yaptıracağını söyledi. Bununla beraber geri kalan mahallelerimizde de bu projeyi uygulayacağız” dedi.

“Tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkartıyoruz”

Tarihi yapıları korumaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Asya, “Bu kapsamda yıllarca hükümet konağı olarak kullanılan daha sonra çeşitli kurumlar tarafından kullanılan binanın tahsisini yaparak Muş Belediyesi hizmet binası olarak restore ettik. Şu anda başkanlık makamı ile birlikte birçok birimimiz burada hizmet vermekte. Bununla beraber tarihi camilerimizin restorasyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduk. Tarihi Muratpaşa Camii’nin aslına uygun yapılması için çalışmalar yaptık. Araştırma kazısını üstlendiğimiz caminin inşaatına gelecek yıl başlanacak. Yıldızlı Hanın aslına uygun yapılması için projemizi hazırlayarak ihale ettik. Gelecek yıl çalışma sezonu ile ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Yukarı Çarşı mevkiindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için Başbakanlık ve Bakanlık düzeyinde girişimlerimiz oldu. Söz konusu bölgedeki tarihi yapılar dışındaki binaların kamulaştırılarak yıkılması ve tarihi yapıların ortaya çıkması için projemizi hazırladık. Bu bölgede belediyemize ait Karaova Pasajı’nın tahliyesini bu proje kapsamında başlattık. Gelecek yıl ilk olarak buranın yıkımı ile projemizi başlatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mezarlıklar manevi değerlerimizdir”

İl genelindeki mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yaptıklarını belirten Başkan Feyat Asya, “Mezarlıkların manevi değerlerimiz olduğu anlayışı ile şehir merkezindeki mezarlıkların bakımını yapmayı ihmal etmiyoruz. Şehir Mezarlığı güzergahında yaptığımız yol genişletme, ihata ve çevre düzenlemeleri ile güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Aynı şekilde Şeyh Haşim Mezarlığı’nda kapsamlı bir çalışma yaparak hizmete sunduk. Bununla birlikte yıl içerisinde belirli periyotlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, mezarlık alanlarının bakımlarını yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Mahalle sayımızı 11’den 17’ye çıkardık”

2018 yılı Ocak ayından itibaren mahalle sayısının 17 olacağını sözlerine ekleyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapılacak yatırımları düzenli bir şekilde kontrol altına alabilmek için mevcut üç mahallemizin sınırlarını değiştirerek yeni üç mahalle oluşturduk. Yeşilyurt Mahallesi’nin bir kısmını 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi, Saray Mahallesi’nin bir kısmını Yeni Mahalle, Sunay Mahallesi’ne bağlı Karşıyaka bölgesini de yeni bir mahalle olarak belirledik. Merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapılan halk oylaması sonucu bu köyde mahalle statüsüne geçmiş oldu. Son olarak Güzeltepe ve Bağlar köylerinin sakinleri de halk oylaması yaparak belediye sınırlarına dahil olmaya karar verdi. 2018 yılının başında bu iki bölgede yeni mahalle olacak. Bizler, 17 mahallemizin tamamına eşit ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz.”

“Şehirlerarası terminal projemiz devam ediyor”

Muş’a yakışır bir otobüs terminalinin yapımına başladıklarını söyleyen Başkan Asya, “Uzun yıllardır kullanılan ancak artık ihtiyaca cevap vermeyen otobüs terminali sorununu çözüme kavuşturduk. Muş-Bingöl karayolu üzerinde sebze ve meyve halinin yanında yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine modern bir terminalin yapımına başladık. İnşaat çalışmalarının devam ettiği projeyi gelecek yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Alparslan-2 Barajından cazibeli içme suyu temin edeceğiz”

Muş’un içme suyu sorunu köklü bir çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Asya, “Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Alparslan-2 Barajından il geneline içme suyu temini sağlanacak. Mercimekkale mevkiinde kurulacak arıtma tesisi ile şehre cazibeli su gelecek. Gerekli protokolleri imzaladık. 2018 yılı sonuna kadar bu projemizi de tamamlayacağız” diye konuştu.

“Araç parkımızın genişletmeye devam ediyoruz”

Araç parkının hizmetteki önemine dikkat çeken Başkan Asya, “Şehir merkezinde faaliyetimizin olmadığı hiçbir bölge yoktur. Bu çalışmaları yaparken de iş makinelerimizin yeterli olması gerekiyor. Dolayısıyla görev süremiz içerisinde 10 milyonu aşkın bir maliyetle yaklaşık 40 araç alarak araç filomuza dahil ettik. Son olarak aldığımız 42 metrelik itfaiye aracı ve tam donanımlı kurtarma araçları bölgede tek olma özelliğini taşıyor. İnşallah halkımıza hizmet yolunda ekipman konusundaki yeniliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karla mücadele çalışmalarında desteklerinizi bekliyoruz”

Başkan Asya, karla mücadele konusunda da destek beklediğini ifade ederek, “Malumunuz yoğun geçirdiğimiz çalışma sezonun ardından kış mevsimine girdik. Bu saatten sonra karla mücadele çalışmalarına ağırlık vererek halkımıza hizmet vereceğiz. Bizler ilimize ve halkımıza yatırımlar yapmak için 5 yıllığına seçiliyoruz. Ancak mevsim şartlarından dolayı 2,5 yıl yatırım yapabiliyoruz. Yılın yarısını karla mücadele ederek geçirdiğimiz için zamanımız kısıtlı. Bunu gerekçe göstererek tempomuzu düşürmüyoruz. Birçok belediyenin 5 yılda yapamadığını biz 2,5 yılda yapıyoruz. Hizmetkarlık yaptığımız sürece kendimizi mutlu hissediyoruz. Dolayısıyla yeni başlayacağımız karla mücadele çalışmalarında sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Araç sahiplerinin çalışmalara engel olmayacağı şekilde araçlarını park etmesi, ev sahiplerinin çatıların temizliğine özen göstermesini bekliyoruz. Bu konuda bizlere vereceğiniz destekler sayesinde başarılı bir karla mücadele sezonu geçirebiliriz. Bir kez daha bugün davetimize icabet ederek bizleri mutlu ettiğiniz için sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım” diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı.