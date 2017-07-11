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11 Temmuz 2017 22:08

Muş’ta hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Muş’un Bulanık ilçesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Muş’ta hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

11 Temmuz 2017 22:08


Valilikten yapılan açıklamada, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde meydana gelen ’Evden Hırsızlık Olayını’ gerçekleştirdiği tespit edilen biri hamile, 2 kadının yapılan çalışma sonucu gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Şahıslardan birinin yapılan kimlik kontrolünde ’Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranması olduğu anlaşılmış, ayrıca il merkezinde daha önce gerçekleşen ’Evden Hırsızlık Olayının’ faili olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında, 9 adet Cumhuriyet altını, 3 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet tek taş ve 1 adet 5 taş yüzük, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 250 TL para, 3 adet telefon ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirilmiş, şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.




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