Muş’ta, İdlib’e yönelik saldırı protesto edildi

Rusya’nın Suriye’nin İdlib şehrine düzenlediği hava saldırısını protesto etmek için Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu Muş Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi. Belediye Meydanında düzenlenen basın açıklamasına birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Toplanan grup adına basın metnini okuyan Hatip Erdoğmuş, “Türkiye dışında ciddi bir destekçisi olmayan halk, daha önce nüfusu 600 bin olan idlib’e sığınmış ve şu anda 3,5 milyon insan İdlib’te yaşamak zorunda bırakılmıştır. Önce Cenevre süreciyle oyalanan direniş, daha sonra Astana süreciyle 6 güvenli bölgeye taşınmak zorunda kalmıştır. Ancak tüm bu süreçlerde İran ve Rusya hiçbir zaman sözünü tutmamış, önceki güvenli bölgeleri kanlı bir şekilde işgal etmiştir. Şu anda da sınırımıza 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’e saldırılar başlatılmıştır. Öncelikle, Türkiye’nin bölge halkına ve mücahitlere desteği hem siyasi, hem askeri zaviyeden çok belirleyicidir. Bunun sürmesi, kaybedilmemesi gerekir. Bu perspektifle Suriye halkının dostları, kardeşleri olan bizler, bugüne kadar Suriye meselesiyle ilgili olarak haktan, adaletten yana tavrını devam ettirmesi, birtakım sathi hesaplarla bulandırmaması için iktidara yönelik çağrımızı, talebimizi diri tutmalıyız” dedi.

Yapılan dualarla basın açıklaması sona erdi.