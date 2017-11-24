Muş İbni Sina Anadolu Lisesinde kurulan İl Eğitim Tarihi Müzesi’nin açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, AK Parti İl Bakanı Rahmetullah Yaktı, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Müzede, cumhuriyet tarihinden bu yana işlenen eğitim tarihi bilgisel dokümanlarının yer aldığı görsel fihrist oluşturuldu. Kentteki farklı okullardan bir araya gelerek müze kurma kararı alan Metin Aksu, Turgay Güngör, Necmi Bulakçıbaşı, Mehmet Vural, Turhan Sur, Evren Biter, Ali Şentürk, Nida Toplu ve Dilara Demir, müzenin kurulmasında öncü rol alarak büyük emek harcadılar.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İlci, müzede geçmiş yıllara ait materyaller ve emektar öğretmenlerin emeklerinin sergilendiğini ifade ederek, "İlimizde eğitim alanında hizmet vermiş kişilerden tutunda, eğitim öğretim alanında kullanılan araç ve gereçlere kadar sergileme imkânı bulduk. Bu eğitim müzesi sayesinde ilimizin eğitim alanında ileri gelenlerini, şairlerini, yazarlarını, burada eğitim vermiş ünlüleri tanıtıp, ön plana çıkarmak için biz bu müzemizi kurduk. Bu anlamda eğitim öğretim alanında kullandığımız araç ve gereçler var. Bu araç ve gereçlerin yeni nesillere tanıtılması anlamında koruma altına aldık. 1800’lü yıllardan beri ilimizde açılmış olan okullarımızın tarihlerini tespit ettik. Bu tespitler neticesinde bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları geleceğe taşımak, öğrencilerimizin yaşanan olayları anlamasını sağlamak için açmış olduğumuz bir eğitim müzesidir. Bu anlamda eğitim müzemizin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak eğitim müzemizi açtık. Bu müzenin açılmasında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Muş’a ait tarihi araç, gereç, materyalleri müzemizde yaşatalım"

Tarihi araç, gereç ve materyallerin kurulan müzede sergilenmesi için vatandaşlara çağrıda bulunan İlci, "Burada aile ve velilerimize seslenmek istiyorum. Muş’umuza ait önemli ve tarihi şahsiyetlerinin ya da ilimizin tarihiyle alakalı bilgi belge bulunan araç ve gereç bulunan ailelerimiz, ellerindeki belgeleri müzemize bağışlayarak ilimizin tarihi hakkında yardımcı olabilirler. Eğitim müzemiz bütün halkımıza, öğrencilerimize açıktır. Öğrencilerimizin gelip buraları gezip görmesini istiyoruz. Bu müzemiz her gün açık. Sabah 08.00’den akşam 17.00’e kadar isteyen herkes gelip burayı gezip görebilir. Bizim temennimiz, herkesin gelip buraları gezmesi ve buradaki tarihi görmeleridir. Bu müzemiz sayesinde ilimizde öğretmenlik yapan önemli şahsiyetleri de tanıma imkânı sunuyoruz. Bunlardan biri de ilimize bağlı Malazgirt ilçesinde öğretmenlik yapan Şener Şen. Çoğu kişi Şener Şen’in ilimizde öğretmenlik yaptığını bilmiyordu, ama bu müze sayesinde bunu öğrenmiş oldular. Bunu tüm Türkiye’nin bilmesini isteriz. Bu müzemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.