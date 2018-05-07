Muş’ta ilk defa şah damarına anjiyo ve stentleme yapıldı

Dr. Burçak Gümüş, kentte ilk defa şah damarından anjiyo ve stentleme yaptı.

Üçüncü basamak hastanelerde yapılan şah damarı anjiyo operasyonları Muş’ta da yapılmaya başlandı. Göreve başladıktan sonra özellikle radyoloji alanında önemli cihazları Muş Devlet Hastanesine kazandıran Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışan, Okan Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Burçak Gümüş ve ekibini Muş’a davet etti. Başhekim Danışan’ın daveti üzerine ekibiyle birlikte Muş’a gelen Doç. Dr. Burçak Gümüş, diyabet hastalığından dolayı şah damarı ve ayak damarı büyük oranda tıkalı olan 6 hastaya müdahale etti.

“Damarı tamamen tıkalı hastamızı tedavi ettik”

Operasyonların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Burçak Gümüş, Muş Devlet Hastanesi Başhekim Gürkan Danışan’ın önderliğinde çok güzel işler yapıldığını söyledi. Gümüş, "Biz de vakalara destek vermek amacıyla buraya geldik. Burada damar sertleşmesi ve diyabete bağlı ayaklarında ciddi yaralar oluşan 2 hastamıza müdahale ettik. Damarı tamamen tıkalı hastamızı tedavi ettik. Aynı şekilde tamamen tıkalı ve daha önce bir parmağını kaybetmiş, ciddi riski olan hastanın diz altı damarlarını ayak tabanına kadar açtık. Hastanın uzvunun sağ kalması için bunlar çok önemli olabiliyor" dedi.

Muş’a çok güzel anjiyo cihazı alındığını ifade eden Gümüş, "Burada her türlü teknik ve altyapı mevcut. Biz de vakaya destek amacıyla geldik. Bu tür operasyonlar özellikli ve tecrübeli merkezlerde yapılabilir. Bunun için teknik altyapınız olması gerekiyor. Muş’ta çok güzel işler yapılacağından eminim. Birçok ilde bu operasyonlar yapılamazken, burada da yapılmaya başlanacak ve hastalarımız başka illere gitmeyecek" diye konuştu.

“Artık hastalarımız Muş’ta tedavi olacak”

Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışan ise, amaçlarının sevkleri azaltmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Halkın Muş’ta tedavi olmasını istiyoruz. Bu anlamda da çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Girişimsel radyoloji de bunlardan bir tanesi. Çok tecrübeli bir hocamız olan Burçak Gümüş, ekibiyle birlikte bize destek verdi. Vakalara başarılı operasyonlar yaparak, hastalarımızın tıkalı damarlarını açtık. Bu tür durumda olan hastalarımız Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çeşitli illere gidiyorlardı. Artık hastalarımız Muş’ta tedavi olacak. Tecrübeli hekimlerimiz ve teknik altyapı uygun olduğu zaman bu tür vak’alara burada da müdahale edildiğine hepimiz şahit olduk."