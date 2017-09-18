Muş’ta ilk ders zili çaldı

Gazi İlkokulunda düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, bir milletin muasır medeniyet seviyesine gelebilmesinin ve geleceğe umutla bakabilmesinin eğitimden geçtiğini söyledi. Bu yüzden çocukların en iyi şekilde yetişmesi gerektiğinin altını çizen Vali Aziz Yıldırım, öğretmenlere bu konuda büyük görevler düştüğünü kaydetti. Vali Yıldırım, "Kıymetli öğretmenlerim, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak neslin mimarları, hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Mesleğinizin asıl amacı, öğrencilerimizi ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve donanımını kazandırmak, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerimizi öğretmek suretiyle toplumda mutlu birer birey olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda ülkenin geleceğini şekillendirecek olan yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin de bu emanete en iyi şekilde bakıp onları adeta kendi yavrularınız gibi görüp, şefkat, merhamet ve sevgiyle yetiştireceğinizden hiç şüphem yoktur" dedi.

Anne ve babalara da seslenen Vali Yıldırım, "Çocuklarımızın ilk eğitim gördüğü kurum aile, ilk eğiticiler de sizlersiniz. Bundan dolayı çocuklarımıza iyi bir model olmalı, gerekli sevgi, ilgi ve alakayı mutlaka göstermelisiniz. Bu da ancak okul, öğretmen, öğrenciyle sağlıklı bir iletişim kurmamız halinde mümkün olabilecektir" diye konuştu.

Öğrencilerin yaşadığı heyecan ve coşkuyu tüm kalbiyle yaşadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu heyecan ve coşkunuzu hayat boyu devam ettirmeniz dileğiyle duygularımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu millet, tarih boyunca dünyaya adaleti, hakkı, hoşgörüyü, sevgiyi, şefkati, merhameti haykırmış ve bu ilkelerle dünyaya umut ışığı olmuş bir millettir. Geleceğe umutla bakabilmek, ancak geçmişini iyi bilmekle mümkündür. Bu milletin bağrından dünyaya yön verecek nice ilim adamları, devlet adamları ve kahramanlar çıkmıştır. Unutmamalısınız ki sizler, sadece bu ülkenin değil, tüm insanlığın ve tüm dünyanın umut ışığısınız. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırarak aydınlık yarınlara taşıyacak olan sizlerin göstereceği azim ve gayrete olan inancım tamdır. Devlet olarak, tüm gücümüzle sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi bir defa daha söylemek istiyorum."

Yapılan konuşmaların ardından dersliklere çıkan Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere dağıttı.