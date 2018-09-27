Muş'ta ‘İlkyardım Eğitim Merkezi' açıldı

Muş Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "İlk Yardım Eğitim Merkezi" törenle açıldı.

Muş Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen ‘İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış törenine Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Muş Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanı Abdurrahman Özden ile bazı kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin amacı hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Erhan Özden, “Muş'ta görev yapan öğretmenleri kapsayan, Sağlık Bakanlığının 29 Temmuz 2015 tarihli ilkyardım yönetmeliğinin 19. maddesine göre, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının finansal desteği ile kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi'nde öğretmenler iki günlük eğitimin ardından sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğretmenler ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartına sahip olacak. 7 kişilik gruplar halinde olacak eğitimler, 2 eğitmen tarafından verilecek. Bu eğitimlerde, bir okul ya da kurumda iş kazası olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek, ilkyardım esnasında doğru temel yaşam desteğinin en doğru şekilde yapılması amaçlanmaktadır” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılanlara kısa bir ilkyardım eğitimi de verildi.