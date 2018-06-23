Muş’ta “İmar Barışı” toplantısı

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi noktasında, Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürlüğü tarafından “İmar Barışı” adlı toplantı yapıldı. Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Küçükler, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mehmet Akif Kale, kentte görevini sürdüren muhtarlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amacıyla düzenlenen program, ilk olarak saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın ilk olarak açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mehmet Akif Kale, programa katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, konuşmasını sonlandırdı. Kale’nin konuşmasının sonrasında kürsüye gelerek, salonu dolduran katılımcılara hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Küçükler ise, “Bugün önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak, sizlere anlatmak için huzurlarınızdayım. Malumunuz, imar barışı yasası dediğimiz çok önemli bir düzenleme, çok kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaştı. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmış en kapsamlı, en çok fayda getiren, vatandaşın sorununu çözen önemli bir yasadır. Bu yasada belki 1940’lardan beri birçok vatandaşımızı ilgilendiren, birçok vatandaşımızın sıkıntısı olan kangren haline gelmiş birçok sorunu çözüyor. Bu yasa 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı tüm yapıları kapsayan, tüm yapılara çözüm getiren bir yasa” dedi.

“Böyle bir yasanın çıkmasına zemin hazırladılar”

Yasadan faydalanabilecek konular üzerine de konuşan Küçükler, “Türkiye’mizde bu yasa kapsamına alınan, bu yasadan faydalanabilecek bakanlığımızın yapmış olduğu tespitlere göre 13 milyon adet bağımsız birim söz konusudur. İşyeriydi, konuttu, 13 milyona yakın bir birimi ilgilendiriyor. Bu şu anlama geliyor, burada bulunanların yarısından fazlasının mutlaka bir sıkıntısı, imarla ilgili bir problemi var. Vatandaş iki kat yapı yapmış, sonra onun çatı katını, oraya bir pencere açmış ‘ya benim çocuğum evleniyor, öyleyse oda şurada ikamet etsin’ şeklinde bir çalışma yapmış, ruhsata aykırı hale gelmiş. Dolayısıyla bir handikap, bir problem Türkiye’nin gündemindeydi. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere Başbakanımız ve özellikle Cumhurbaşkanımız bu noktada iradelerini ortaya koydular, böyle bir yasanın çıkmasına zemin hazırladılar. Bu çok önemli bir yasa. Bu yasa klasik anlamda anladığımız bir imar affı değil ama vatandaşın sıkıntısını gideren, vatandaşın rahatlıkla huzur içerisinde yuvasında yaşamasına, işyerini rahatlıkla işletebilmesine imkan sağlayan bir yasadır. Etrafınızda olanlara, çevrenizdekilere bunu iyi bir şekilde duyurup, bu haktan vatandaşlarımızın faydalanmalarını sağlamanız” dedi.

Yasanın getirdiği faydalardan en önemlisi üzerine dikkat çeken Küçükler, “Bu yasanın getirdiği faydalardan en önemlisi; yapı kayıt belgesi aldığımızda o konuta, işyerine suydu, elektrikti, doğalgazdı bütün hizmetlerin gelmesini sağlayabileceğiz. Bu hizmetleri alabileceğiz. Onun dışında, bu yerle alakalı ister belediye tarafından, ister mahkeme tarafından verilmiş her türlü yıkım kararları ve idari para cezaları ortadan kalkıyor. Yine yapı kayıt belgesi aldığımızda, yapının maliki biziz ama altındaki arsa, hazineninse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hazinenin o arsasını satın alabiliyorsunuz. Eğer arsa belediyenin ise belediyeden bu arsayı satın alabiliyorsunuz. Böyle bir imkân getiriyor. Yine yapı kayıt belgesi aldığımızda kat mülkiyetine geçiş yapabileceğiz ve yine cins değişikliği dediğimiz işlemleri yapma hakkı getiriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.