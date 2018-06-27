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27 Haziran 2018 15:26

Muş’ta İŞKUR kuraları çekildi

Muş’ta İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edeceği 160 kişilik işe 4 bin 600 kişi müracaatta bulundu.

Muş’ta İŞKUR kuraları çekildi

27 Haziran 2018 15:26


Kentteki Atatürk Spor Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada cami ve Kur’an kursu bünyesinde çalıştırılacak kişiler tespit edildi. 160 kişinin istihdam edileceği iş için 4 bin 600 kişi başvurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirterek, kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve noter huzurunda kuranın yapıldığını söyledi. Bu yıl 2 bin 450 işçi alımının ilgili Bakanlık ve genel müdürlük tarafından Muş’a tahsis edildiğini aktaran Taylan, "Bugün camilerde ve Kur’an kurslarında çalıştırılmak üzere Müftülüğümüze tahsis edilen 160 kişilik işçi alımı ile kura çekimine başladık. Muş için çok büyük bir fayda vardır. Çünkü 2 bin 450 kişi için ayda ortalama 5 milyon lira civarında sıcak para girdisi Muş’a sağlanacak. Bu hafta perşembe gününe kadar diğer kurumlar içinde kura çekimimiz devam edecektir. İşçilerimiz 1 Temmuz’da başlayacak ve 6 ay süre ile çalışacaklar" diye konuştu.




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