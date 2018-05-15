Muş’ta İsrail’in katliamına tepki

Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına; STK temsilcileri, kamu kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. İsrail’in Kudüs katliamına tepki gösteren yüzlerce vatandaş, ’Kahrolsun İsrail, Kahrolsun ABD, Kahrolsun İşbirlikçi Zalimler’ diye slogan attı. Ellerine aldıkları dövizlerle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, İsrail ve ABD’ye lanet yağdırdı.

Burada STK’lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Talip Tuğrul, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını tanımadıklarını söyledi. 15 Mayıs 1948 tarihinin özel olarak Filistinliler için, genel olarak ise tüm Müslümanlar için istisnai bir gün olduğunu ifade eden Tuğrul, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını tanımıyoruz. 15 Mayıs 1948 tarihi özel olarak Filistinliler için, genel olarak tüm Müslümanlar için istisnai bir gündür. 15 Mayıs sözde İsrail Devleti’nin kurulduğu ve Filistinlilerin çilesinin başladığı gündür. Bugün de günlerden 15 Mayıs ve bizler İsrail’i lanetlemek, Filistin’e destek olmak için burada toplanmış bulunuyoruz. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve topraklarının işgalini protesto eden Filistinlilere en-Nekbe gününde yapılan saldırılar sonucunda onlarca Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli de yaralanmış durumda. Bu hunharca saldırılar endişe verici boyutları aşmış bulunmakta. Yapılan saldırı ve katliamların devam edeceği görülüyor. Gerçek mermilerle Filistinliler üzerine ateş açan ve Gazze’yi kan gölüne çeviren İsrailli askerler, insansız hava araçlarıyla da Filistinlilere gaz yağdırmakta. Filistinli kardeşlerimizin hak ve özgürlükleri için kesintisiz mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bizler ta en başından ve her daim Filistin davasının savunucusu ve takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle tüm gücümüzle Kudüs için meydanlardayız. Bir yumruk gibi, bir çığlık gibi alanlardayız, ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından, Filistin’de hayatını kaybedenler için İttihad’ul Ulema alimlerinden Molla Nizamettin Yaçin tarafından dua edildi. Daha sonra ise, vatandaşlar tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun fotoğrafının yapıştırıldığı cansız manken ateşe verildi.