Muş'ta kaçak sigara operasyonu: 15 gözaltı

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 15 kişi de gözaltına alındı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik Muş merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15 şahıs gözaltına alınırken, 9 bin 307 paket gümrük kaçağı sigara ise ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.