İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta kaçak sigara operasyonu: 15 gözaltı

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 15 kişi de gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 15 kişi de gözaltına alındı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik Muş merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15 şahıs gözaltına alınırken, 9 bin 307 paket gümrük kaçağı sigara ise ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.