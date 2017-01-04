Muş’ta kaçak sigara operasyonu

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muratgören ve Tabanlı köylerinde yapılan yol emniyeti ve kontrol devriyesi çalışmalarında, bir yolcu otobüsü ve bir minibüste yapılan aramalar neticesinde 5 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Konu ile ilgili şüpheliler gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edilecektir" denildi.